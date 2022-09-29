Cebeci Mahallesi'ndeki su baskınları çözüme kavuşuyor

Sultangazi Belediyesi, Cebeci Mahallesi 2536 Sokak'ta yaşanan su baskınlarını dev bir projeyle çözüme kavuşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi'nin en büyük problemlerinden biri daha tarihe karışıyor. Kıymetli komşularımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Sultangazi Belediyesi, ilçenin önemli sorunlarından biri olan Cebeci Mahallesi'ndeki su baskınlarını çözüme kavuşturuyor. Yaklaşık 96 milyon TL değerindeki ‘Cebeci Mahallesi ve Selçuklu Bulvarı Yağmur Suyu Kanalı' projesiyle, sorunun yaşandığı 2536 Sokak'tan başlayıp Selçuklu Bulvarı'nı kat edecek büyük ve dayanıklı borular, yatay delgi yöntemiyle yerin altına döşeniyor. Böylece trafiğin aksaması önlenirken çevreye de rahatsızlık verilmemiş oluyor.

“Her şey Sultangazi için”

Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Cebeci Mahallemizde yağışlardan sonra oluşan su baskınları, bölgenin zorlu topografik yapısı sebebiyle ciddi sorunlara neden oluyordu. Cebeci‘nin ve Sultangazi'nin en büyük problemlerinden biri olan bu sorunu, geniş “Cebeci Mahallesi ve Selçuklu Bulvarı Yağmur Suyu Kanalı” çalışmamızla kesin bir şekilde sonlandırıyoruz. Proje yaklaşık %99 oranında tamamlandı ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Sorunun yaşandığı 2536 Sokak'tan başlayıp Selçuklu Bulvarı'nı kat eden büyük ve dayanıklı boruları, yatay delgi yöntemiyle yerin altına döşedik. 1 metre, 1,4 metre ve 2 metre olmak üzere 3 üç farklı çapta boru kullandık. Borular; sırasıyla 45, 262 ve 380 metre uzunluğunda döşeniyor. Çalışmalarımızı yatay delgi yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu yöntemle, gelişmiş delgi makineleri boruların döşeneceği yolların altına tüneller açıyor ve borular bu tünellere yerleştiriliyor. Böylece çevreye daha az rahatsızlık verilirken ulaşım da aksatılmamış oldu. Bu çalışmamız Alibey Barajı'nı da besleyecek. Fakat bizim için asıl önemli olan burada yaşayan komşularımızın önemli bir sorundan kurtulacak olmasıdır. Bu çalışmayla birlikte bir daha burada su baskınları yaşanmayacak. İnsanlarımız evlerinde, dükkânlarında huzurla yaşamaya devam edecekler. Bütün amacımız Sultangazi'de yaşayan komşularımızın huzurunu, konforunu artırmak ve güven içinde yaşamalarını sağlamaktır. Bunun için de ekip arkadaşlarımızla birlikte gayretle çalışıyoruz. Seçim vaatlerimizin arasında olmayan çalışmaları dahi hayata geçiriyoruz. Her şey Sultangazi için” dedi.