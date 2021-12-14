Cebeci Mahallesi'ndeki yağmur suyu kanal çalışması hızla ilerliyor

Sultangazi Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda Cebeci Mahallesi'nde başlattığı ‘Yağmur Suyu Kanalı' çalışması hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki projenin yüzde 88'i bitti. Çalışma tamamen bitirildiğinde Cebeci Mahallesi'nin önemli bir sorunu çözülmüş olacak.

Cebeci Mahallesi'nde yağışlardan sonra oluşan su baskınları, mahallenin zorlu topografik yapısı sebebiyle sosyal yaşamı olumsuz etkileyen sorunlara neden oluyordu. Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlara kesin bir şekilde sonlandırmak amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki ‘Yağmur Suyu Kanalı' projesiyle, sorunun yaşandığı 2536 Sokak'tan başlayıp Selçuklu Bulvarı'nı kat edecek büyük ve dayanıklı borular, yatay delgi yöntemiyle yerin altına döşeniyor.

Çalışmalarda sona yaklaşılıyor

Cebeci Mahallesi'ndeki Yağmur Suyu Kanal çalışmalarında, 1, 1,4 ve 2 metre olmak üzere 3 üç farklı çapta boru kullanılıyor. Borular; sırasıyla 45, 262 ve 380 metre uzunluğunda döşenecek. 1 ve 1,4 metre çapındaki boruların tamamı döşenirken 2 metre çapındakilerin 300 metresi döşendi. Böylece, projenin yaklaşık olarak yüzde 88'lik kısmı tamamlanmış oldu. Öte yandan çalışmalar, yatay delgi yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle, gelişmiş delgi makineleri boruların döşeneceği yolların altına tüneller açıyor ve borular bu tünellere yerleştiriliyor. Böylece çevreye daha az rahatsızlık verilirken ulaşım da aksatılmamış oluyor.

Sorunlar kalıcı olarak tarihe karışıyor

Bu çalışmalar tamamlanmasının ardından aynı bölgedeki diğer tüm yağmur suyu kanallarında da belediye ekipleri tarafından bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sona erdiğinde Sultangazi Belediyesi, Cebeci Mahallesi'nde sosyal hayatı olumsuz etkileyen ve maddi zarara neden olan su baskınlarına bağlı sorunları çözüme kavuşturmuş olacak.