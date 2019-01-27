Çebi ailesinin acı günü

Hasan Akgün, İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi'nin vefat eden babası İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı. Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, partilerin ilçe temsilcileri ve merhumun çok sayıda seveni katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.

Başkan Mevlüt Uysal cenaze namazı öncesi Çebi ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi.