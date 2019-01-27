İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çebi ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi'nin vefat eden babası İsmail Çebi'nin cenazesine katıldı. Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, partilerin ilçe temsilcileri ve merhumun çok sayıda seveni katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.


Başkan Mevlüt Uysal cenaze namazı öncesi Çebi ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.