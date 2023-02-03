Cedi Osman 21 sayı kaydetti, Cleveland kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 128-113'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada 31 dakika 50 saniye parkede kalan Cedi Osman, 21 sayı ve 4 asist üretti.

NBA'de normal sezon 7 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, sahasında Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Memphis Grizzlies'i 128-113'lük skorla yendi. Cleveland'da, Darius Garland'ın 32 sayı, 11 asist ve 2 ribaundluk performansı galibiyeti getirdi. Mücadelede 31 dakika 50 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman da 21 sayı, 4 asist, 1 blok ve 2 top çalma ile takımına katkı sağladı. Memphis'te ise Desmond Bane'in 25, Ja Morant'ın 24 ve Santiago Aldama'nın 21 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Cleveland 32. galibiyetini elde ederken, Memphis 20. kez mağlup oldu.

Milwaukee, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayı kaydettiği maçta Los Angeles Clippers'ı sahasında 106-105'lik skorla yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Milwaukee'de 54 sayı, 19 ribaund ve 2 asitle oynayan Antetokounmpo, gecenin en skorer ismi oldu. Khris Middleton 16, Jrue Holiday de 12 sayıyla takımına destek oldu. Clippers'ta ise 26 sayıyla mücadele eden Norman Powell ve 17 sayı kaydeden Kahwi Leonard'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Milwaukee 35. kez kazanırken, Clippers 26. yenilgisini aldı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers: 111 - Los Angeles Lakers: 112

Cleveland Cavaliers: 128 - Memphis Grizzlies: 113

New York Knicks: 106 - Miami Heat: 104

Chicago Bulls: 114 - Charlotte Hornets: 98

Dallas Mavericks: 111 - New Orleans Pelicans: 106

Denver Nuggets: 134 - Golden State Warriors: 117

Milwaukee Bucks: 106 - Los Angeles Clippers: 105