Cedi'li Cleveland üst üste 4. kez mağlup

NBA'de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'e 124-129 skorla mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika süre aldığı Minnesota karşısında 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile oynadı. Los Angeles Lakers Brooklyn Nets'i, Anthony Davis'in 37 sayı ile oynadığı karşılaşmayı 116-103 mağlup etti ve bu sezon 3. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers evinde oynadığı Minnesota'ya 124-129 skorla mağlup oldu ve bu sezon üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'e karşı galip gelemedi ve bu sezon 5. üst üste 4. mağlubiyetle zirve yarışında büyük yara aldı. Minnesota Timberwolves'da D'Angelo Russell 30 sayı, 2 ribaunt, 12 asist ve Karl-Anthony Towns 29 sayı, 13 ribaunt, 3 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Cavaliers'ta Darius Garland 51 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, Lamar Stevens 15 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı.

Los Angeles Lakers sahasında oynadığı Brooklyn Nets karşısında 116-103 skorla galip geldi. Lakers bu sezon 3. galibiyetini aldı. Lakers'da Anthony Davis 37 sayı, 18 ribaunt, 2 asist ve Lonnie Walker 25 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. Nets'de Kevin Durant 31 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist ile oynadığı mücadelede mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 102 - Memphis Grizzlies: 92

Cleveland Cavaliers: 124 - Minnesota Timberwolves: 129

Philadelphia 76ers: 105 - Utah Jazz: 98

Chicago Bulls: 103 - Denver Nuggets: 126

Sacramento Kings: 122 - Golden State Warriors: 115

Los Angeles Lakers: 116 - Brooklyn Nets: 103