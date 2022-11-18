İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çekicili hırsızlar yakalandı

İstanbul’da çekiciyle gezip gözlerine kestirdikleri aracı yükleyerek çalan 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da çekiciyle gezip gözlerine kestirdikleri aracı yükleyerek çalan 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul'da İ.T. aracını akşam park ettiği yerde bulamayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera çalışmalarında aracın çekici ile gezen hırsızlar tarafında çekiciye yüklenip çalındığı görüldü. Çalışmaların devamında çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliler Ekrem İ., Hamza A. ve Furkan F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.