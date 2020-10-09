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Çekmeköy Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek

Çekmeköy Belediye Meclisi Ekim ayı son birleşiminde kardeş ülke Azerbacan’a destek bildirisi yayınladı.

Çekmeköy Belediye Meclisi Ekim ayı son birleşiminde kardeş ülke Azerbacan'a destek bildirisi yayınladı.



Çekmeköy Belediye Meclisi Ermenistan'ın kardeş Ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Mecliste grubu bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin imzaladığı ortak bildiride Dağlık Karabağ'ın işgalinin son bulması ve Azerbayca'nın işgali sonlandırma yönündeki kararlı duruşu desteklendi.

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