Çekmeköy Belediyesi ekipleri kuşları ve sokak hayvanlarını besledi

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Çekmeköy'ün caddeleri ve sokakları boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkamadıkları için besleyemedikleri sokak hayvanlarını ve kuşları belediye ekipleri besledi. Sokağa çıkma yasağıyla boş kalan Çekmeköy'ün caddeleri havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçen yasakla beraber Çekmeköy'de caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların olmadığı caddeler, sokak hayvanları ve kuşlara kaldı. Yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yardımına ise belediye ekipleri koştu. Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler sokaktaki kedilere, köpeklere ve kuşlara yem vererek beslenmelerini sağladı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çekmeköy'de kuşlara ve sokak hayvanlarına kalan caddeler havadan görüntülendi.