Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Belediye ekipleri, Çekmeköy Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler ve menekşe dağıttı. Hediyeleri dağıtan belediye personelleri Başkan Ahmet Poyraz'ın selamını iletti.

İçerisinde kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Çekmeköy Belediyesine teşekkür etti.