İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Çekmeköy Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.


Belediye ekipleri, Çekmeköy Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler ve menekşe dağıttı. Hediyeleri dağıtan belediye personelleri Başkan Ahmet Poyraz'ın selamını iletti.


İçerisinde kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Çekmeköy Belediyesine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.