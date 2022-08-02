Çekmeköy Belediyesi'nden ‘ağaçlar kesiliyor' iddialarına ilişkin açıklama

Çekmeköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazarı'nda yapılan çalışmalarla ilgili “Belediye ağaçları kesiyor, ağaç katliamı başladı” gibi iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Çekmeköy Belediyesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başladığı semt pazarı proje alanında asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Çekmeköy Belediyesi'nin ilçede başladığı Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazarı proje alanında 'Parkı Yapılaşmaya Açıyorlar', 'İBB Ağaçları Sulamak İstedi İzin Vermediler' gibi asılsız iddialarla provokatif eylemlere başvuran kişiler, şimdide belediye ağaçları kesiyor, ağaç katliamı başladı, parkta yıkım başladı iddiaları ile sahne aldılar. Üzerine basa basa yeniden belirtiyoruz; bölgede belediyemizce tek bir ağaç dalı dahi kesilmemiştir, kesilmeyecektir!” ifadelerine yer verildi.

“Samimiyetten uzak algı oluşturma kastıyla yapılıyor”

Açıklamanın devamında, “Samimiyetten uzak sadece siyasi kaygılarla yapılan bu eylemlere ve eylemde bulunan vatandaşlara bölgede yapılan proje anlatılmasına rağmen, asılsız iddialar maalesef aynı çevrelerce ısrarlı şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilmektedir. Belediyemiz; çalışma yapılacak bölgede bulunan ağaçların bir bölümünü usulüne uygun şekilde park ve bahçe çalışmalarında kullanılan araçlarla yerinden alıp, yine aynı alanda aynı toprağa konumlandırmış, gübreleme ve bakım çalışmalarını yapmıştır. Hal böyleyken eylemlerdeki davranışların samimiyetten uzak algı oluşturma kastıyla yapıldığı gözler önüne serilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“İBB'nin kestiği ağaçlarla ilgili açacağınız dava ne oldu?”

Açıklamanın devamında, “Aylardır cevabını alamadığımız soruyu yineliyoruz! İBB'nin kestiği ağaçlarla ilgili açacağınız dava ne oldu? Neden o ağaçlar kesilmemiş gibi davranıyorsunuz? Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamada; aynı alanda aylar önce kesilen ağaçlar sebebiyle Çekmeköy Belediyesi'nin suçlandığı, sonrasında belediyeye dava açacaklarını belirten kişilerin ağaçları İBB'nin kestiği ortaya çıkınca sessizliğe büründüğünü belirtmiştik. Şimdi ağaçlar aynı alanda yer değiştirirken asılsız iddialarla gündemi meşgul edenler, aynı bölgede İBB tarafından kesilen ağaçlarla ilgili neden hala tek kelam etmemiştirler diye sormak istiyoruz” denildi.