Çekmeköy Belediyesinden, İBB ekiplerinin park alanına müdahale çabası ve iddialar hakkında açıklama

Çekmeköy'de yapılan bir proje çalışması için basında yer alan “Park betona çevriliyor, toplanma alanları yapılaşmaya açılıyor” iddiaları ile Çekmeköy Belediyesi görev ve sorumluluğunda olan alana İBB ekiplerinin müdahale etmeye çalışmasıyla ilgili olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda “Semt Pazar Alanı”, 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar planlarında ise "Belediye Hizmet Alanı" olarak kalan bölgedeki ağaçların bakımları ve sulamaları, belediyemize devrinden itibaren iki günde bir olmak üzere düzenli şekilde yapılmaktadır. 18.07.2022 Pazartesi günü ise ne amaçla olduğu bilinmeyen bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden belediyemiz sorumluluk alanında bulunan alana sulama çalışması için tankerler gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çekmeköy'de geçtiğimiz ay toplanma alanı olan bir parkın yapılaşmaya açıldığı ve parkın betona çevrildiği iddiaları basında yer almıştı. Ayrıca semt pazar alanı yapılması planlanan alana İBB ekiplerinin girmeye çalıştığı öğrenildi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmet Akif Mahallesi'nde yapılması planlanan semt pazar alanı hakkında geçtiğimiz ay içerisinde belirli haber mecraları ve çevrelerce; kasıtlı ve gerçekle bağdaşmayan bilgiler gerçekmiş gibi kamuoyuna yansıtılarak algı oluşturma çabası içine girilmişti. Tarafımızca yapılan açıklamalarla tezleri çürütülen aynı çevreler, semt pazarı alanı ve çevresinde provokatif eylem ve tutumlarını maalesef sürdürmeye devam etmektedirler.

29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda 'Semt Pazar Alanı', 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar planlarında ise 'Belediye Hizmet Alanı' olarak kalan bölgedeki ağaçların bakımları ve sulamaları, belediyemize devrinden itibaren iki günde bir olmak üzere düzenli şekilde yapılmaktadır. 18.07.2022 Pazartesi günü ise ne amaçla olduğu bilinmeyen bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden belediyemiz sorumluluk alanında bulunan alana sulama çalışması için tankerler gönderilmiştir. Yaklaşık 2 aydır devam eden süreçte bölgeye uğramayan tankerlerle oluşturulmaya çalışılan ortam ve algı kabul edilemezdir. Çekmeköy Belediyesi görev ve sorumluluğunda bulunan alana girilmek istenmesi açık şekilde hak ihlalidir. Bu ve benzeri tutum ve davranışları sergileyenlerin asıl amacının tabiri caizse 'üzüm yemek değil bağcıyı dövmek' olduğu aşikardır.

Ağaç sulama hassasiyetini böyle bir dönemde semt pazar alanı çevresinde gösterenler, geçtiğimiz aylarda aynı bölgede İBB tarafından kesilen ağaçlarla ilgili tek kelam dahi etmemiş, hatta bu ağaçların kesiminden belediyemizi sorumlu tutarak belediyemize dava açacaklarını belirtmişti. Ancak gerçekler gün yüzüne çıkınca (ağaçları kesenin İBB olduğu anlaşılınca) tutumlarını yüzde yüz değiştirmiş, açacakları davayı unutmuş, kesilen ağaçları ise unutturma çabası içine girmiştirler” ifadelerine yer verildi.