Çekmeköy Belediyesi'nden kaçak yapıların yıkımına ilişkin basın açıklaması

Açıklamada bazı basın kuruluşlarında yer alan yaşlı insanların sokağa atıldığı, evler boşaltılırken vatandaşlara şiddet uygulandığı iddialara atıfta bulunularak hiçbir eşya ve kişiye zarar verilmediği belirtilip fotoğraflarla yapıların kaçak yapı olduğu belgelerle anlatıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin açıklamasında “İlçemizde bulunan Nişantepe Mahallesi'nde; 3194 sayılı imar kanununa uygun olmayan kaçak olarak inşa edilen yapıların yıkılması sonrası bir takım çevrelerce kasıtlı ve iyi niyetli olmayan, gerçeklerle alakası bulunmayan, toplumu yanlış bilgilendiren ya da kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeyi amaçlayan yayınları yakından takip ediyoruz.

30.05.2023 Salı günü Nişantepe Mahallemizde bulunan 571/2-548/4-565/7 hisseli parsellerde yapılan kaçak yapıların yıkımı kanunlara uygun şekilde yapılmıştır. Söz konusu yapılar; daha önce birden fazla şekilde olmak kaydıyla durdurulmuş ve gerekli yasal uyarılar yapılmış olmasına rağmen seçim bir fırsat bilinerek tamamlanmak istenmiş, ekiplerimizde bu duruma müsaade etmemiştir. Ayrıca söz konusu parsellerin tamamının hisseli olması, hisseler için malikler bazında herhangi bir uygulama yapılmamış olması da bu parsellerde yapı inşa edilemeyeceğinin açık bir kanıtıdır.

Bazı basın organlarında yaşlı kadınların sokağa atıldığı, evler boşaltılırken vatandaşlara şiddet uygulandığı, seçimden önce izin verip seçimden sonra yapıların yıkıldığı iddiası da tamamen asılsızdır. Söz konusu yapıların bir kısmı henüz tamamlanmış, 1 yapı ise yıkılmasının önüne geçilebilmesi için içerisinde sadece iki adet koltuğu bulunan tek odalı bir yapıdır. Bu yapılar boşaltılırken içerisindeki hiçbir eşyaya zarar verilmemiş, hiçbir vatandaşa zor kullanılmamıştır. Ayrıca bu yapılar için izin verilmemiş, aksine kaçak yapı oldukları fotoğraflarla belgelenmiştir.

Kasıtlı haberlerle maksadını aşan, toplumu kine ve nefrete sürükleyen bazı basın yayın organları şunu bilmelidirler ki; Çekmeköy'de yaşayan Roman vatandaşlarımızla belediyemiz etle tırnak gibidirler. Sadece bu yıl içinde; İlçemizde çiçekçilik yapan Roman kardeşlerimiz için 15 adet çiçek evini tamamlayıp kendilerine teslim ettik. Birçok basın kuruluşunu da misafir ettiğimiz programlarda çeşitli eğlenceler düzenleyip toplu nikah törenlerini kıydık. Roman vatandaşlarımızın çocukları için Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle “ Spor Her Yerde, Spor Mahallende” etkinliği düzenledik. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Nişantepe Mahallemizde; okul, aile sağlığı merkezi ve kütüphane çalışmalarımızda devam ediyor.

Maksatlı ve yalan hiçbir haber amacına ulaşmayacak, doğrular karşısında yenik düşecektir. Bu tür yaklaşımlar kurumumuzu kanunların uygulayıcısı olmaktan da alıkoyamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.