Çekmeköy Belediyesi'nden okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması

21 Eylül itibariyle anaokulu ve 1. sınıfların yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayacağı açıklanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Çekmeköy Belediyesi ilçedeki okullarda öğrencilerin hijyenik ortamda eğitimlerini alabilmeleri amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, koridorlar ve okul bahçeleri dahil öğrencilerin temas edebileceği her noktayı detaylı bir şekilde temizledi.

Çalışmalar kapsamında, 11'i anaokul, 20'si ise ilkokul olmak üzere toplamda 31 okulda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları sonrası okullar yeni döneme hazır hale getirildi.