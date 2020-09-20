İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy Belediyesi'nden okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması

Çekmeköy Belediyesi, ilkokul ve anaokulu olmak üzere toplam 31 okulda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.


21 Eylül itibariyle anaokulu ve 1. sınıfların yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayacağı açıklanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Çekmeköy Belediyesi ilçedeki okullarda öğrencilerin hijyenik ortamda eğitimlerini alabilmeleri amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, koridorlar ve okul bahçeleri dahil öğrencilerin temas edebileceği her noktayı detaylı bir şekilde temizledi.


Çalışmalar kapsamında, 11'i anaokul, 20'si ise ilkokul olmak üzere toplamda 31 okulda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları sonrası okullar yeni döneme hazır hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.