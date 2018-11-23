Çekmeköy Kitap Fuarı ilk kez kapılarını açtı

Çekmeköy Kitap Fuarı'nın ilki, rekor katılımla gerçekleşti.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Madenler Meydanı'nda düzenlenen Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuarın açılışına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ile kitapseverler katıldı. 69 yayınevinin stant açtığı fuarını iki günde 13 bin 500 kişi gezdi. 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olan fuarda birbirinden ünlü yazarlar kitaplarını imzalayarak söyleyişi yaptı. Gazeteci-Yazar Nedim Şener, fuarın açılış gününde ilk söyleyişi yapan yazar oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, açılışın ardından Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Nedim Şener ile birlikte fuarı gezdi.

Açılışta konuşan Kaymakam Arslan, “Ben de Çekmeköy Kaymakamı olarak henüz iki aydır Çekmeköy'de görev yapıyorum. Geldiğimden beri ilçemizde birçok faaliyete şahit oldum. Bir ilki gerçekleştirdi belediyemiz. Çekmeköy Kitap Fuarı'nı açtı. Tabii bu anlamda Çekmeköy halkının, öğrencilerimizin yazarlarımızla, kitap yayınevleri ile bir arada bulunması bizler için çok önemli. Özellikle yazarlarımızın yapacağı sohbetlere iştirak etmeleri gelecek adına çok önemli yansımaların olacağını düşünüyorum” dedi.

Çekmeköy için önemli bir gün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Poyraz ise, “Bugün önemli bir gün, Çekmeköy'de ilkini yaptığımız kitap fuarı açılışımız var. Çekmeköy'ün bütün öğrencisi, herkesle çok güzel bir gün. Yazarımız Nedim Şener Bey de bugün söyleşi yapacak. İlkini yapıp, sonrasında da nice uzun yıllar bizden sonra da devam etmesini temenni ediyoruz. Çünkü herkesin okumasını istiyoruz. Çünkü Allah'ın ilk emri ‘Oku', biz de istiyoruz ki Çekmeköy'de bütün gençlerimizin, bütün yaşayanlarımızın hakikaten bu fuara gelmesi, buradan kitap alması, okuması, birbirinden değerli yazarlarımız söyleyişilerine katılmalıdır. İlk gün 13 bin 500 kişi ziyaret etti. Herhalde 10 günde 200 bine yakın insanımızın gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Hayatında bir ilk olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Nedim Şener, “Benim için hayatımda bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kitap fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya gelmiştim ama açılışı benim ile yapmayı teklif ettiler. Bu da benim hayatımda büyük bir sorumluluk. Çünkü bundan sonra da umarım uzun ömürlü olacaktır. Her davet edilişimde Çekmeköy'e gelip bu fuarı desteklemek benim için artık bir görev oluyor” şeklinde konuştu.

Kitap Fuarı'nı ziyaretçiler, 22 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatleri arasında gezebilecek.