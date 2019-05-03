Çekmeköy Ramazan'a hazır

İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı. İbadethanelerin teravihler için temizlenmesi ile başlayan hazırlıklar, Ramazan programları ile devam etti.

Mahalle merkezlerine kurulan gönül sofraları bu yıl da iftarda komşuları buluşturacak. Açık hava restoranına dönüştürülen iftar sofralarında, bir yandan iftar yapılırken, diğer yandan da komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ramazan'da gönüller Kuran-ı Kerim ile huzur bulacak

Çekmeköy Belediyesi bu yıl da Teravih programlarında ünlü hafızları misafir edecek. "Ramazan'da Gönüller Kuran-ı Kerim ile Huzur Bulacak" programında, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir camide, Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenlenecek. Hafızlar arasında Çamlıca Cami İmamı Hafız İshak Danış, Güzel Kuran Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Bilal Demirel, Hafız Ramazan Demirkan ve Güzel Kuran Okuma Yarışması Dünya Birincisi Remzi Er yer alıyor. Teravih namazlarının ardından cami cemaatine limonata ikramı geleneği bu yıl da bozulmayacak.

Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı

Çocuklara güzel hatırlayabilecekleri bir Ramazan ayı yaşatmak için Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı bu yıl da çocukları renkli etkinliklerle misafir edecek.

Taşdelen Sultan Murat Caddesi'nde açılacak Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı, iftardan sonra aileleri buluşturacak. Çocuklar için hazırlanan sokakta; eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri, Hacivat ve Karagöz gibi renkli etkinlikler yer alacak. Teravih Namazı'na kadar sürecek etkinliklerde anne ve babaların da çocuklarıyla katılabilecekleri yarışmalar düzenlenecek.

Hanelere sıcak yemek

2010 yılından bugüne aralıksız uygulanan sıcak yemek dağıtımı Ramazan'da da devam edecek. Evde yemek yapacak kimsesi olmayanların her gün kapısına sıcak yemek ulaştıran ekipler, Ramazan ayı boyunca da her gün çalışmalarını sürdürecek. İftar sofralarına katkıda bulunmayı amaçlayan Ramazan kolileri de ailelere dağıtılmaya başlandı.