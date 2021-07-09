Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı. Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Kısa film Yarışması'nda filmleri gençlik ve gelecek üzerine olacak.

İlk yılında “Merhamet ve Adalet”, ikinci yılında “İhanet ve Direniş:15 Temmuz”, üçüncü yılında “Komşuluk” ve dördüncü yılında “Sağlık” temalarıyla ulusal ve uluslararası alanda gördüğü yoğun ilgi ile sinema dünyasına yeni yetenekler ve yeni eserler kazandıran Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın beşincisinin temasını “Genç ve Gelecek” olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 4 Ekim 2021 Pazartesi günü olan yarışmanın Jürisinde; Aydın Sarman, Adnan Erdoğan, Birol Güven, Erol Erdoğan, Ferhat Eşsiz, Haydar Şişman, Taner Rumeli, Yeşim Dalgıçer, Zeynep Tuğçe Bayat gibi birbirinden ünlü isimlerin de yer alıyor. Toplam ödülü 85 bin Türk Lirası olan yarışmaya başvurular www.cekmekoykisafilm.com adresinden yapılabiliyor.

Bu yıl belgesel ve animasyon filmler için de ödül verilecek

Toplam ödülü 85 Bin Türk Lirası olan yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra belgesel ve animasyon dallarında da ödüller verilecek.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Günümüzde gelişen ve değişen dünyanın sorunlarını, ihtiyaçlarını, eksik yönlerini daha kolay ve iyi anlayabilmek, çağın gereklerine ayak uydurabilmek ülkeler için oldukça önemlidir. Gerek sosyal medya gerekse gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her bir köşesindeki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Sosyal medyayı ve teknolojiyi en aktif ve en verimli kullanan grup hiç şüphesiz ki gençlerdir. Teknoloji, sanayi, siyaset, spor, bilim gibi pek çok alanda gelişmelerin çok kolay ve hızlı takip edilebildiği mecralarda gençler kendilerine yeni hedefler, yeni ufuklar belirleyebiliyor. Yeniliklerden haberdar olan gençler çalışmalarının ve düşüncelerinin şekillenmesinde daha özgür hareket edebiliyor. Bizim amacımız gençlerin yolunu açarken onların hak, adalet ve merhamet gibi duygularla hareket etmelerini sağlamaktır. Yaşadığı toplumun normlarına uygun, milli ve manevi değerlerine bağlı, aklı hür vicdanı hür gençlerin yetişmesine katkı sağlarken onları düşünce ve fikir konusunda özgür bırakarak yol almalarını, hayatlarını ve geleceklerini birer kandil gibi aydınlatmalarını sağlamaktır. Bu maksatla gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde gençleri merkeze alarak, onların istek ve arzularını düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizden biri de Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'dır. Beşincisini hazırladığımız bu yarışmanın temasını “Genç ve Gelecek” olarak belirlememizdeki en önemli etkenlerden biri de gençleri her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da desteklemek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri gençlerin gözünden anlamaktır” dedi.