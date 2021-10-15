İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

Çekmeköy’de motosikletli iki hırsız, park halindeki bir otomobilin farlarını yaklaşık 30 saniye içerisinde çaldı.

Çekmeköy'de motosikletli iki hırsız, park halindeki bir otomobilin farlarını yaklaşık 30 saniye içerisinde çaldı. 30 saniye süren hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.09 sıralarında Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokağa gelen iki hırsız, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı. Tamponu kırdıktan sonra farları söken hırsızlar, 30 saniye gibi bir sürede farları sökerek çaldı. Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


30 saniye süren far hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.