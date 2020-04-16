Çekmeköy'de 7 bin 600 adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi

Çekmeköy'de kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 7 bin 600 adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi edinen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Nisan tarihinde adrese operasyon düzenledi. Polis, zabıta ve ilçe sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 7 bin 200 adet maske, dikime hazır 400 adet maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.