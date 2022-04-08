Çekmeköy'de apartman dairesi yandı, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Çekmeköy'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Binanın üst katlarındaki dairelerde mahsur kalan 4'ü çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Yangın, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu sokakta 11.45 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daire henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireye sardı. Yangının çıktığı dairede bulunan 3 çocuk 1 adam ve 1 kadın, kendilerini dışarı attı. Daireden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken binanın üst katlarındaki dairelerde mahsur kalan 4'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerine gelen ambulanslarda oksijen müdahalesi yapıldı.