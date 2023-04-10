Çekmeköy'de art arda iki kaza: Tır ve kamyonet birbirine girdi

Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazanın hemen ardından karşı şeritte ilerleyen başka bir tır ve kamyonet de kazaya karıştı. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çekmeköy'de Hüseyinli mevki Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen 34 HV 340 plakalı Hüseyin Koç yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından karşı şeritte ilerleyen 33 NFL 89 plakalı Sedat K. yönetimindeki tır ile 34 UK 2053 plakalı Ferhat Çelikkaya yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı dorsesinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde de önlem aldı. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.