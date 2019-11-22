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Çekmeköy'de askeri alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çekmeköy’de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı.

Çekmeköy'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yangın, Çekmeköy'de bulunan askeri alan içerisindeki ormanlık bölgede saat 11.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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