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Çekmeköy'de bin metrekarelik kereste atölyesi alev alev yandı

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi alev alev yandı.

Yaklaşık bin metrekarelik alanın yandığı kereste atölyesi itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.


Olay saat 06.30 sıralarında sabaha karşı meydana geldi. Ekşioğlu Mahallesi Şile Otoyolu üzerinde bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyüyerek atölyeyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangının bulunmuş olduğu noktaya varabilmek için tel örgüleri keserek kereste fabrikasının içine girdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken çıkan yangında bin metrekarelik alanın yandığını tahmin ediliyor.

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