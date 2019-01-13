Çekmeköy'de CHP seçim aracı yandı

Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, 02.00 saatlerinde, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait olduğu öğrenilen park halinde bulunan 34 GZ 8473 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken aracın önünde bulunan binaya sirayet etti. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca ve binaya müdahale etti. Bu sırada polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak araçta soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar, araç ise kullanılamaz hale geldi.

“Sabotaj olabilir”

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen CHP ilçe başkanı Hasan Hüseyin Acıboyraz, olayın sabotaj olabileceğini belirterek, “Yeni geldim, henüz bir bilgim yok ama sabotaj olabileceğini düşünüyoruz. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi, ilk defa başımıza geldi. Saldırı olabileceği konusunda bir bilgi yok henüz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.