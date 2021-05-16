Çekmeköy'de dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'da öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber Anadolu Yakası Çekmeköy bölgesinde dolu yağışı etkili oldu. Doluya karşı bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle örterek korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşların araçları dolu yağışından hasar gördü. Öte yandan, Çekmeköy'de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.