Çekmeköy'de düşen askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

Çekmeköy'de pilotu zorunlu iniş yapmak isterken kırıma uğrayarak bir sitenin bahçesine düşen helikopterin enkazı kaldırıldı. Sabah saatlerinde gelen kaza kırım ekibinin incelemesini tamamlamasının ardından olay yerine getirilen vinçle helikopterin parçaları bir tırın kasasına yüklenerek yetkililere teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü.

Dün akşam pilotunun zorunlu iniş yapmak istediği askeri helikopter, Çekmeköy ile Sancaktepe'nin birleştiği Sultangazi Caddesi'ndeki Parkverde Sitesi'nin bahçesine düşmüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ilk iki denemesinde helikopteri güvenli bir alana indiremeyen pilot, üçüncü denemede vatandaşların zarar görmemesi için helikopteri Parkverde Sitesi'nin hemen yanındaki boş alana savurmak istemişti. Ancak helikopter sitenin bahçesindeki boş alana düşmüş, Helikopterde bulunan dört askeri personel şehit olmuştu.

Olayın yaşandığı dün akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde, kaza kırım ekibinin helikopterdeki incelemeleri devam etti. Bu sırada polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kontrollü bölgeye giriş çıkışlar polis kordonuyla kısıtlandırılarak kimlik kontrolüyle sağlandı. Olay yerinde drone uçuşlarının önüne geçilmesi için drone savar kullanıldığı görüldü. Çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ile tedbir alındı.

Hava aydınlandıktan sonra ise kaza kırım ekibinin incelemeleri uzun süre devam etti. Sivil ve askeri yetkililer siteye ait olan ve helikopterin düştüğü bahçeyi gören binalara çıkarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte sitenin bulunduğu caddeye vinç getirildi. Vincin site bahçesinden aldığı gövde, motor ve pervane parçaları özenle TIR kasasına konuldu. Bu sırada elle taşınabilecek parçalar ise görevliler tarafından taşınarak TIR'a yerleştirildi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından kasası mavi bir brandayla örtülen TIR, helikopterin parçalarını yetkililere teslim etmek üzere geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yerinden ayrıldı.