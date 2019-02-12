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Çekmeköy'de helikopter enkaz çalışmaları devam ediyor

Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında, sabah saatlerinde de enkaz çalışmaları devam ediyorÇekmeköy’de akşam saatlerinde yaşanan helikopter kazasında 4 asker şehit olmuştu.

Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında, sabah saatlerinde de enkaz çalışmaları devam ediyor


Çekmeköy'de akşam saatlerinde yaşanan helikopter kazasında 4 asker şehit olmuştu. Yaşanan kaza sonrası itfaiye, polis ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait ekipler enkaz çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Enkaz sonrası Ankara'dan gelen kaza kırım ekiplerinin incelemesinin ardından, helikopter kaldırılacak.

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