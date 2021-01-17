Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı

Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından onarıldı.

İstanbul'da Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sonrası elektrik direği devrildi. Devrilen direk bölgeye gelen ekipler tarafından onarıldı. Ekipler kar yağışı sonrası bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürüyor.