İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy'de kar nedeniyle kayan kamyonet dereye devrildi

Çekmeköy’de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Çekmeköy'de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.


Çekmeköy'de Merkez Mahallesinde saat 09.30 sıralarında yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, yolun karlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet, çekici aracı ile düştüğü dereden çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.