Çekmeköy'de karavan dolandırıcılığı iddiası

Çekmeköy'de bulunan ve 3 ay önce kapatıldığı öne sürülen karavan firmasının satın alınan karavanları teslim etmediği ortaya çıktı. Karavanlarını teslim alamayarak mağdur olduklarını dile getiren vatandaşların savcılığa duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Çekmeköy'de bulunan bir karavan firması iddiaya göre, karavan satışı için vatandaşlardan ön ödeme aldı. Yapılan sözleşmeye göre belirlenen teslim tarihinde ise karavanlar vatandaşlara teslim edilmedi. Bunun üzerine karavanlarını teslim alamayan ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Çekmeköy'de bulunan firmanın ise 3 aydır kapalı olduğu ortaya çıktı.

“Müşteriler dükkana gelerek, ‘Karavanlarımız nerede?' diye soruyor”

Mahalle esnaflarından bir vatandaş, “Biz de burada yan tarafta esnafız. Uzun zamandır kendilerini göremiyoruz. 6 aydır buradayız. Biz varken 1 ay kadar açık kaldılar, onun haricinde gelmediler. Müşteriler sürekli dükkana gelerek, ‘bu kişiler nerede, karavanlarımız nerede?' diye soruyordu. Daha sonra dolandırıldıklarını anladılar. Biz de burada esnafız. Böyle insanlar yüzünden kötü duruma düşüyoruz. 50 milyon kadar bir mağduriyetten bahsediyorlar” dedi.