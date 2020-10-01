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Çekmeköy'de kaymakam ve belediye başkanından korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta korona virüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

Çekmeköy'de de gerçekleşen denetimlere Kaymakam ve Belediye Başkanı da katılarak denetimler gerçekleştirdi.



Megakent İstanbul'un en kalabalık noktalarından birisi olan Çekmeköy'de de denetimlere ilçe protokolü de katıldı. Denetlemede zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı



Çekmeköy'de gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan' da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.



Esnaflar ve vatandaşlar kurallara oldukça dikkat ediyorlar


Korona virüs riskinin devam ettiğini ve tüm vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hijyenik olması gerektiğini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Bugün ilçe protokolümüz ile beraber ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız ve hizmet esnaflarımızı denetledik. Bugün denetimlerimizde gördük ki Vatandaşlarımız ve esnaflarımız denetimlere yüzde 99 uymaktalar, sosyal mesafe kuralına, maske takmaya ve hijyenik olmaya oldukça özen gösteriyorlar. Bu güzel tutumlarından dolayı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere yardımcı olan emniyet teşkilatına, jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

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