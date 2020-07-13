İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy'de korkutan yangın

Çekmeköy’de 3 katlı binada yangın çıktı.

Çekmeköy'de 3 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını gören mahallesi sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa dökülüp yangını izledi.


Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Çekmeköy İstiklal Sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte evde bulunan 17 yaşındaki çocuk kendini sokağa attı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Emniyet güçleri de olay yerine gelerek kontrollü önlem aldı. Öte yandan yangını gören meraklı mahalleli sokağa dökülerek sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izledi. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.


Olayın görgü tanıklarından olan Mustafa Zengin,” ben oturuyordum dumanı gördüm bir koku geldi. Kokundan sonra bir baktık ki en üst kattan dumanlar çıkıyor. O anlarda bir erkek çocuk dışarı çıktı. Annesine telefon etti annesi geldi. Doğalgazı ve elektrikleri kapat dedik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.