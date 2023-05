Çekmeköy'de liseli gençlerin mezuniyet coşkusu

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği mezuniyet törenlerinde binlerce liseli genç diplomalarını aldı.

Lise öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu. Her yıl Çekmeköy Belediyesi tarafından ilçedeki 15 devlet lisesinde düzenlenen mezuniyet törenlerinde binlerce genç kep atarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

2022-2023 dönemi sonunda mezun olan lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte doyasıya eğlenmeleri için okulların bahçelerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen mezuniyet törenlerine, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ve öğrenci velileri katıldı.

Kokteyl ile başlayan törenlerde sahnede arkadaşlarıyla birlikte keplerini atma heyecanı yaşan gençler, kendileri için hazırlanan başarı belgelerini aldı. Bayrak devir teslim töreni ve dönem birincisinin mesajı ile devam eden törenlerde final, DJ performansı eşliğinde müzik ve dansla yapıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Yıl içinde gençlerimizle sıkça bir araya gelip onları dinliyorum. Gençlerimizin isteklerinden yola çıkarak bu yıl da okullarımızda mezuniyet törenleriniz a'dan z'ye biz organize ediyoruz. Gözleri ışıl ışıl parlayan geleceğe umutla bakan, kendi İHA'sını , SİHA'sını, yerli otomobilini yapan bir gençlik var artık. Ufku geniş her türlü imkanı devlet tarafından sağlanan ve desteklenen bir nesil olacaksınız. Devletinizin desteği her zaman yanınızda olacak ve sizler milletimizin hem bugününü hem de yarınını inşa edeceksiniz. Arkadaşlarınızla öğretmenlerinizle vedalaştığınız lise hayatınızın son, yeni hayatınızın ilk gününde hepinize mutlu ve huzurlu yaşayacağınız başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Bugünün anısına sizlerin ismine özel hazırladığımız kalemlerinizi her gördüğünüzde bir Ahmet abiniz olduğunu ve istediğiniz zaman ona ulaşabileceğinizi mutlaka bilmenizi istiyorum“ dedi.

Üniversiteyi kazanana 7 Bin Türk Lirası destek

Geçtiğimiz yıl ilçede ikamet edip, özel, devlet, vakıf fark etmeksizin üniversiteye kayıt olan gençlere bin TL eğitim desteği sağlanmıştı. Çekmeköy Belediyesi bu yıl gençlere yapılan istişareler sonucu bu desteği 5 Bin Türk Lirasına yükseltti. Geçtiğimiz ay içinde ilçemiyi ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da bu eğitim seferberliğine destek vererek rakamı 7 Bin Türk Lirasına çıkardı. Üniversite yerleştirme sonuçları sonrasında tüm gençler web sitesi üzerinden başvurarak bu hizmetten faydalanabilecekler.