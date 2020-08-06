Çekmeköy'de maske ve sosyal mesafeyi ilçe protokolü denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayınlanan genelgeyle birlikte yurdun dört bir yanında korona virüs salgını tedbirleri denetleniyor. Denetim noktalarından birisi de Çekmeköy oldu. İlçe protokolünün katıldığı denetimlerde esnafın ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği görüldü.

Kaymakam ve Belediye Başkanı tedbirleri yerinde denetledi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte yurdun dört bir yanında başlayan korona virüs tedbirleri denetimi Çekmeköy'de de gerçekleştirildi. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Suzan Sandıkçı ve İlçe Tarım Müdürü Ahmet Beşir İçin denetimlere ekiplerle birlikte katıldı. Esnafı tek tek ziyaret eden protokol sık sık sosyal mesafe ve maske hatırlatması yaptı. Belediye Başkanı Poyraz, "Bugün Bakanlığımızın talimatıyla birlikte Kaymakamımızla birlikte ekiplerimizin her gün yaptığı denetimi gerçekleştiriyor. Yüzde doksan kurallara uyulduğunu gördük. Daha iyi uyulması için gayret ediyoruz, hep beraber uyduğumuz zaman Çekmeköy'de bu hastalığı sıfıra indireceğiz" derken, Kaymakam Arslan ise, "İlçemizde Sayın Bakanımızın talimatıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çekmeköy ilçemizde 21 ekibimizle denetim yapıyoruz bugün tüm iş yerlerimiz denetlenecek. Görüyoruz ki esnaf arkadaşlarımız yüzde doksan uyuyor kurallara; denetimlerimiz vatandaşımızın sağlığı için devam edecek. Çekmeköy olarak genel anlamda kurallara uyulduğunu, maske kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe çizgisi olmayan iş yerleri uyarıldı

Çekmeköy'de denetimler sırasında bazı iş yerlerinde 'sosyal mesafe uyarı' çizgisinin olmayışı Kaymakam Adem Arslan'ın dikkatinden kaçmadı. Arslan, işletme sahiplerini uyararak en kısa sürede çizgilerin belirlenen noktalara bırakılmasını istedi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde kafe, lokanta ve börek salonlarında masalar arasındaki mesafeye dikkat edildi. Mesafenin korunduğu Çekmeköy'de denetimler gün boyunca devam edecek.