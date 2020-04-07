İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy'de maskeler evlere bırakılıyor

Çekmeköy Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladığı, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu evde kal çantalarını 65 yaş üstü vatandaşların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine bırakıyor.


Çekmeköy Belediyesi Evde Kal Çantası'nı 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine götürüyor. Korona virüs'ten korunmak için alınacak tedbirlerin en başında gelen temizlik ve hijyen kuralı için hazırlanan çantaların içinde; el jeli, el kremi, kolonya, maske, eldiven, sabun, kağıt mendil ve antiseptik mendil bulunuyor.


Evde Kal Çantaları, yaş ve sağlık durumu verilerine göre hazırlanan listeye göre evlere dağıtılmaya başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.