Çekmeköy'de minikler için dev futbol organizasyonu

Çekmeköy Belediyesi, yüzlerce çocuk ve ailenin katıldığı dev bir futbol turnuvası düzenledi. Çekmeköy Sivasspor, Nişantepe FK, Galatasaray Futbol Okulu, Çekmeköygücü, Juventus Akademi, 1877 Alemdağ, İstanbul Kartalları, Köln Futbol Akademi, Çekmeköy Altay Futbol Akademi ve Çekmeköyspor'un katıldığı organizasyonda 200 futbolcu çocuk zorlu maçlarda ter dökerken, aileleri ise tribünlerde onlara destek verdiler.

Çekmeköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı FİFA standartlarında inşa edilen Ömerli Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya Eski futbolcular; Serkan Balcı, ibrahima Yattara, Engin Baytar, Ali Eren Beşerler, Mehmet Sedef, Ümit Özat ve Tarık Daşgün, Sinema oyuncuları Ceyhun Fersoy ve Batuhan Aydar, ünlü komedyen ve oyuncu İsmail Baki Tunce, Kİckboks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç ve Spor yorumcusu Atakan Kurt da katıldı.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Bugün Ömerli'de çok önemli bir tesisimizdeyiz yeni yapıp bitirdiğimiz ve hizmete açtığımız bir tesis burası. İçinde oteli ve büyük halısahaları olan muazzam bir tesis. Biz buraya aslında futbol köy ve okulu diyoruz. Burada da bugün bir turnuva düzenledik. Yaşları çok küçük olan gençlerimizin 200'e yakın bir öğrencimizin evladımızın bugün bu turnuvada inşallah kendilerini gösterebilecek bir imkan verdik. Aileleri ile burada birlikteyiz. Bu tesisten Çekmeköy'de daha öncede yaptık yenilerini de yapmaya devam edeceğiz. Yani bizim bütün yatırımlarımızda önceliğimiz gençlerimiz yaşı ne olursa olsun; 5-6 yaşından başlayıp 20 yaşına kadar bu şehirde yaşayan her gencimizi mutlaka bu şehirde kendisine ait bir şey olduğu tesislerimiz ve alanlarımız var. İnşallah bunları önümüzdeki süreçte çoğaltarak bu gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında onların yanında olduğumuzu göstereceğiz“ dedi.

Veli olarak turnuva seyir olarak gelen Hakan Bayraktar, ”Çocukların gelişimleri ile alakalı güzel bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Paylaşıyorlar sağlıkları için spor yapıyorlar. Benim oğlumda şu anda bir futbol kulübünde oynuyor hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvada futbol oynayan Aras Sür,” öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum. Bence biz hepsinden daha iyi bir takımız arkadaşlarıma güveniyorum turnuvayı kazanmak istiyoruz” dedi.

Maçları TFF hakemlerinin yönettiği turnuvada U-11 kategorisinde birinci İstanbul Kartalları, ikinci Nişantepe Sk, üçüncü Çekmeköygücü, dördüncü ise Juventus Academy oldu. U-10 kategorisinde ise birinci İstanbul Kartalları, ikinci Sivasspor Futbol Akademi, üçüncü Köln Futbol Akademi olurken dördüncü ise Juventus Academy İstanbul oldu. Turnuva sonunda kazananlar ödüllerini Çekmeköy İlçe Spor Müdürü Damla Doğruyalçın ve Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar'dan aldılar.