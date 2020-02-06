Çekmeköy'de öğrenciler, kendi ilgi ve becerilerine göre eğitim alacak

Çekmeköy Belediyesinin hayata geçirdiği Deneyimsel Eğitim Sistemi (DENES)'de, 10-18 yaş arası öğrenciler, kendi ilgi ve becerilerine göre eğitim alacaklar. “Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor” sloganıyla hayata geçirilen projede öğrenciler hobi kulübü, deneyimsel öğrenme kulübü, bilim ve teknoloji kulübü, kültür sanat kulübü gibi kulüplerde farklı dallarda eğitim görecek.

Çekmeköy Belediyesi öğrencilerin eğitimlerine ilgi alanları ve yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı Deneysel Eğitim Sistemi (DENES) projesi ile yeni bir eğitim modelinin gelişmesini hedefliyor. DENES projesinin tanıtımına, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile çok sayıda öğrenci katıldı. Proje kapsamında çeşitli yaş grupları için hobi kulübü, deneyimsel öğrenme kulübü, bilim ve teknoloji kulübü, kültür sanat kulübü oluşturuldu. Bu kulüplerde 10-18 yaş arası öğrenciler, onlarca farklı dersin eğitimini alacak. Böylece öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre tercih ettikleri atölyelerde deneyerek, uygulayarak, yaşayarak öğrenecek ve öğrendiklerini hayat pratiğine aktarmış olabilecekler.

Çekmeköy'ün bir eğitim vadisi olduğunu vurgulayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Tabii ki gerek depremde gerek dün Van'da gerekse dün akşam uçak kazasında hayatını kaybedip şehit olanlara da Rabbim rahmet eylesin. Onun için şehitleri unutmayacağız değil mi çocuklar çünkü şehitler unutulmadığı zaman bizlere dua eder. Bayrağımızı yere düşürmeyeceğiz değil mi çocuklar” diye kurslara yazılan öğrencilere seslendi.

Öğrencilerin bu düzende yetiştiğinde ülkemizin bölünmeyeceğini ve bayrağımızın indirilmeyeceğini de vurgulayan Başkan Poyraz, ”Güzel atölyelerimiz var güzel çalışmalarımız var. İnşallah bin 80 öğrencimizle bu hafta eğitime başlıyoruz. Gelecekte bu sayıyı da arttıracağız. Çünkü yeni kültür merkezlerimizi bitirmek üzereyiz. Köylerimizde köy konaklarımızı bitirmek üzereyiz. İnşallah oralarda da bu eğitimleri yaparak siz gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkçe kursuna yazılan ortaokul öğrencisi Nisa,”Çok sevinçliyim. Çünkü derslerim yükselecek herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Proje kapsamında ilçedeki kültür merkezlerinde 4 kulüp oluşturuldu. 4 kulübün çatısı altında da toplamda 14 atölye yer alıyor.