Çekmeköy'de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

Çekmeköy'de ekipler, 20 Haziran tarihindeki Liseye Geçiş Sınavı'nda ter dökecek öğrencilerin sınava girecekleri okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemleri yürüttü.

Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökecek öğrencilerin hangi okullarda sınava girecekleri belli oldu. Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi de okulları dezenfekte ederek öğrenciler için sağlıklı ortam oluşturmak üzere harekete geçti. İlçede sınav için kullanılacak okullar, belediyeye bağlı ekiplerce dezenfekte edildi. Ekipler okulların merdivenlerini, sınıfları, oturulacak masa ve sıraları, asansör, tuvalet ve benzeri ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Okullar, sınava girecek öğrencilerin korona virüsten korunabilmeleri için dezenfekte edilerek virüslerden arındırıldı.