Çekmeköy'de otobüslü bando takımı ile 19 Mayıs kutlaması

Çekmeköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüslü bando takımıyla sokaklarda kutladı. Çekmeköylüler, evlerinin camlarından ve balkonlarından bando takımına eşlik etti.

Çekmeköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara müzik coşkusu yaşattı. Zabıta, jandarma ve polis araçlarının yaptığı konvoya üstü açık otobüste çalan bando ekibi ve motosiklet takımları eşlik etti. Otobüsle sokakları gezen bando takımı, müzik ve marşları söyleyerek vatandaşlara bu zorlu süreçte moral verdi. Coşkulu anların yaşandığı etkinlikte Çekmeköylüler, camlarından ve balkonlarından Türk Bayrağı sallayarak bando takımına eşlik etti.