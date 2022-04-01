Çekmeköyde saldırgan şahıs, tartıştığı sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü

Olaya müdahale etmek isteyen bir site sakinine de kadına saldıran erkek şahsın saldırısına uğradı. Darp, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son bulurken, korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre S.G. isimli erkek şahıs ile sevgilisi olduğu değerlendirilen F.T. isimli kadın şahıs tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Erkek şahıs kaldırımda oturan sevgilisini sokak ortasında tekme tokat darp etti. Kadın şahsın çığlıklarıyla mahalle sakinleri balkon ve pencerelere çıktı. Camlara çıkan site sakinleri terlik, ayakkabı saksı gibi eşyaları atarak saldırgan şahsı engellemeye çalıştı. Herkesin gözü önünde gerçekleşen olaya mahalle sakinleri sokağa çıkarak müdahale etti. Olaya müdahale etmek isteyen bir site sakini de, engellemeye çalıştığı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Mahallelinin araya girmesiyle olay sonlandı. Polis ekipleri tarafından saldırgan şahıs gözaltına altına alınarak polis merkezine götürüldü.

“O şeyi sanki ben yaşadım, ben hissettim”

Olaya tanık olan Tusem Olus, “Gece 1 saatlerinde kadının feryatlarını duyarak dışarı çıktık. Dayanamayacağınız kadar ses vardı. Sonrasında büyük ihtimalle kadın buradan kaçtı. Site sakinlerine de tepki gösterilince orada arbede çıktı. Cidden çok kötü bir olaydı.

Çözüm nasıl olacak artık kimse bilemiyor. Herkes korkarak yaşamak zorunda kalıyor. Kendini onun yerine koyduğum zaman yaşanılan şeyin ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin bile edemiyorum. O şeyi sanki ben yaşadım, ben hissettim. Sadece ifadesi alınması değil de, caydırıcı bir ceza almalı” dedi.

Olaya tanık olan bir diğer site sakini Ali Alagöz, “Sevgililerdi galiba tam bilmiyoruz, dün gece saat 1 sularında kadını dövdüler. Site sakinlerinden biri yardımcı olmak istedi ‘ayıptır yapmayın etmeyin' dedi. Site sakinini de saldırıp dövdüler. Müdahale etmek için camlardan terlik atan oldu, ayakkabı atan oldu. Böyle insanlara ne ceza gerekiyorsa verilmesi gerekir. Kadınlara yapılan zulüm zaten haddini aştı” dedi.

Sokak ortasında kadına şiddet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.