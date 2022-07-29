Çekmeköy'de spor okullarına muhteşem final töreni

Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören çocuklar eğitim sertifikalarını aldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin 9 farklı branşta başlattığı yaz spor okullarında hem eğlenen hem de öğrenen binlerce çocuk, eğitim sertifikalarını Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlenen törenle aldı. Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı törene Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Damla Doğruyalçın, öğrenci velileri ve genç sporcular katıldı.

Binlerce çocuğun eğitim aldığı kurslar sonunda tüm öğrencilere sertifikaları verildi. Çekmeköy Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda çocuklar aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Programın düzenlendiği alanda; 1 adet tırmanma duvarı, mini golf, puanlı penaltı atışı, mas güreşi, matrak gibi çeşitli etkinlik alanları kuruldu. Palyaçolar ve maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenen çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

“9 branşta sporla buluşturuyoruz”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu tür çalışmalar oldukça önemli. Burada gördüğünüz gibi çocuklar mutlu. Çocuklarımızı evlerinden araçlarımızla alıp bu spor okullarına getiriyoruz. Bütün spor malzemelerini temin ediyoruz. 9 branşta sporla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza yaz aylarında da faydalı olmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da İnşallah bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Durmak yok, yola devam” dedi.