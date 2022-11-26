Çekmeköy'de taksiciler yeni duraklarına kavuştu

Çekmeköy Belediyesi'nin inşa ettiği yeni taksi durakları, düzenlenen törenle taksici esnafına teslim edildi.

Çekmeköy Belediyesi'nin ilçenin 10 ayrı noktasında çalışmalarına başladığı taksi duraklarından yapım çalışması tamamlanan Mimar Sinan Mahallesi Beş Yıldız Taksi Durağı ve Ekşioğlu Mahallesi Metro Taksi Durağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ümraniye Şoförler Odası Başkanı Nezih Mert, meclis üyeleri ve taksici esnafı katıldı.

Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Taksici kardeşlerimiz beni ilçemizde Ümraniye'de, Üsküdar'da, Kadıköy'de nerede görse selam veriyor. Bu kardeşliğimizi, birlikteliğimizi kurmamıza fırsat veren Rabbime şükürler olsun. 10 tane yapmayı planladığımız taksi duraklarımızın 8 tanesini bitirdik. Yine ihtiyaç oldukça çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taksici kardeşlerimizin böyle güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet verme yolunun önünü açacağız. Rabbim burada çalışacak bütün taksici kardeşlerimize helal kazanç versin, kaza ve beladan esirgesin” dedi.

Eyüp Aksu ise, “Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Bey, taksici esnafımıza böyle güzel imkanlar ile taksi duraklarını yenileyerek hizmete kazandırıyor. Esnafımızdan bir kuruş para alınmayarak belediyemizin imkanlarıyla yapıyor. Lavabosu, dinlenme yeri, çay ocağı var. Çok nezih, güzel bir ortam. Esnafımız adına Çekmeköy Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.