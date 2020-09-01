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Çekmeköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Çekmeköy’de bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Çekmeköy'de bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibini müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.


Alemdağ Mahallesinde bulunan 5 katlı tekstil binasının 4'ncü katında yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa zaman içinde olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge güvenliği için polis, oluşabilecek yaralanmalara karşı ise ambulans ekiplerinden destek alındı.


Nihal Karaca, "İçeride daha büyük bir yangın olmaya başladı itfaiye müdahale etmesine rağmen yangını durduramadılar daha tekrardan tankerle sular takviye ettiler. Yangın zannedersem git gide daha da büyüyor. Bu siyah duman filan yoktu" dedi.

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