Çekmeköy'de ‘vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada

Çekmeköy'de trafik ışıklarının olmadığı ve plastik kasisin sürekli yerinden söküldüğü yol kesişiminde sürekli yaşanan kazalar hem sürücülerin hem çevre esnafının tepkisini çekiyor. Çevre esnafı, sürücülerin sürekli kaza yapmalarına neden olan kavşakta yeterli önlem alınması için yetkililerin hareket geçmesini istiyor. Öte yandan aynı kavşakta farklı tarihlerde meydana gelen kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesinde Demokrasi Caddesi ile Çağdaş Caddesinin kesişimi olan dört yol sürücülerin sürekli kaza yapmaları nedeniyle vukuatlı hale geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının olmadığı ve yerdeki plastik hız kesicilerin sürekli yerinden söküldüğü kavşakta sürekli kazalar meydana geliyor. Farklı tarihlerde aynı yerde meydan gelen kazalar nedeniyle hem yolu kullanan sürücüler hem de çevre esnafı yolda yeterli önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Şakir Yurttapan, “Burada sürekli kazlar oluyor. Ölümlü kazalar da oldu. Biz buraya çalışma yapılmasını istiyoruz. Kazalar oldu ama hiç çalışma yapılmadı. Set yok ışık yok, bir tarafında dur tabelası var. Ağaçların altına koymuşlar bunu gören yok. Çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

Sadullah Baytemur ise, “Burada sürekli kazalar oluyor. Burada bir ışık ya da set olması gerekiyor. Önlem alınması lazım” diye konuştu.

Öte yandan vukuatlı kavşakta farklı tarihlerde meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.