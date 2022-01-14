Çekmeköy'de yakıt alıp para ödemeden istasyondan kaçan şahıslar yakalandı

Çekmeköy'de bir araçtan çaldıkları plakayı başka bir araca takan iki şahıs, benzin istasyonunda araca yakıt aldıktan sonra para ödemeden kaçtı. Çalıntı plaka takılan aracın gerçek plaka bilgilerine ulaşan polis iki şahsı da kıskıvrak yakaladı. Şahısların benzin istasyonundan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Açıktan Hırsızlık”, “Karşılıksız Yararlanma” ve “Güveni Kötüye Kullanma” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Aralık 2021 tarihinde Çekmeköy ilçesi Çatalçeşme Mahallesindeki bir cadde üzerinde bulunan araçtan plaka çalındığı tespit edildi. 27 Aralık 2021 tarihinde, çalınan plakayı farklı bir araca takıp benzin istasyonuna gelen şüphelilerin, yakıt aldıktan sonra para ödemeden kaçtıkları belirlendi. Sahte plaka kullanılan aracın yapılan görüntü incelemesi sonucunda gerçek plaka bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmada araç sahibinin H.T. olduğu belirlendi, şüpheli şahıs 2 Ocak tarihinde tespit edilen ikamet adresinde polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın olayın gerçekleştiği tarihte aracı M.A.'ya verdiği anlaşıldı. M.A. isimli şüpheli de çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede; H.T. isimli şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheli şahısların yakıt aldıktan sonra benzin istasyonundan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.