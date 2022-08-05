Çekmeköy'deki cami ve cemevlerinde vatandaşlara aşure ikramı

Çekmeköy Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı bu yıl da ilçede belirlenen noktalarda gerçekleştirildi. Cami ve cemevlerinin çıkışlarına kurulan aşure dağıtım noktalarında Cuma namazı sonrasında cemaate aşure ikram edildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde vatandaşlara aşure ikramında bulunurken Muharrem ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Ahmet Poyraz, “Bütün şehitlerimizi ve ehlibeytimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Birçok malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu aşurenin bizim farklılıklarımızı temsil ettiğine inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, ülkemizi bölmeye çalışanlara, aramızı açmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bu mübarek ayda dualarımızda İslam alemini unutmayalım. Aşurelerin yapımında ve size ulaştırılmasında emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.