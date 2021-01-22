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Çekmeköy'deki kuyumcu soygun girişiminin güvenlik kamerası ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy’de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başlamış, polis ekipleri kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakalamıştı.

İstanbul Çekmeköy'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başlamış, polis ekipleri kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakalamıştı. Kuyumcudaki hırsızlık girişimin görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, saat 05.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşanmış, Kuyumcunun bulunduğu pasajın arka tarafındaki kepenk kilidini kıran bir kişi önce pasaja girmişti.


Hırsız, daha sonra pasajın içindeki kuyumcunun duvarında delik açarak içeri girmişti. Hırsız, içerisinde altın bulunan ve kilitli olan kasaları ve çekmeceleri açmaya çalıştığı sırada dükkanın alarmı çalmaya başlamıştı. Bu sırada caddede devriye gezen polis ekibi alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istemiş, Pasaja yanaşan polis ekibi, içeriden bir kişinin koşarak çıktığını görmüştü. Kaçan kişi ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşanmış polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. O kuyumcudaki hırsızlık girişimin güvenlik kameraları ortaya çıktı.



Olay güvenlik kamerasında


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahıs duvarda açılan delikten kuyumcuya giriyor, ziynet eşyalarını alan şahıs alarmın çalmasıyla koşarak açtığı delikten kaçmaya çalışıyor.

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