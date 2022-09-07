Çeliğin sanatla buluşması dijitalde

Erdemir'in katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan serginin çevrimiçi versiyonu sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir'in, heykel alanındaki genç yetenekleri desteklemek ve çeliğin yaşamımızdaki yerine sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan sergisi, çevrimiçi ortamda da ziyarete açıldı.

Bu yıl ‘Dönüşüm' temasıyla 7'ncisi gerçekleşen ve 11 üniversiteden 197 öğrencinin başvurduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser sergilenmeye değer bulunmuştu. Eserler geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmişti.

Yarışmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu ‘Self Sabotage' adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer ‘The Conversion' eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise ‘İsimsiz' eseriyle üçüncü olmuştu. Yarışmanın birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne ise 10 bin TL ödül verilmiş, mansiyon sahipleri 5 bin TL, ‘Jüri Özel Ödülü' ve ‘Erdemir Özel Ödülü' sahipleri ise 4 bin TL ödüle layık görülmüştü.

Serginin çevrimiçi versiyonu 5 Eylül itibarıyla erdemir.com.tr/7-celik-ve-yasam-sergisi/ adresinde ziyarete açıldı. Siteyi ziyaret edenler, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyi çevrimiçi ortamda gezip eserler ve sanatçıları hakkında bilgi alabilecek.