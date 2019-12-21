İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

?elik ihracat?n?n y?ld?z? Kibar Grubu'na 3 ?d?l

?elik sekt?r? ge?en y?l 15,6 milyar dolarl?k ihracat hacmine ula?t?.

Sekt?rde faaliyet g?steren ve en ?ok ihracat yapan ?irketler, ?elik ?hracat??lar? Birli?i taraf?ndan ?d?llendirildi. Kibar Holding grup ?irketleri Posco Assan, Kibar D?? Ticaret ve Assan Panel ihracat performanslar? dolay?s?yla ?d?le lay?k g?r?ld?.



T?rk ?elik sekt?r?n?n ihracat potansiyelini art?rmak amac?yla faaliyet g?steren ?elik ?hracat??lar? Birli?i, sekt?rde en ?ok ihracata imza atan ?irketlere ?d?llerini verdi.


Kibar Grubu b?nyesinde faaliyet g?steren Posco Assan, paslanmaz ?elik ihracat? kategorisinde birinci oldu. ?elik ?hracat??lar? Birli?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Adnan Aslan, ?d?l? Posco Assan CAO'su Ufuk ?zdemir'e takdim etti. Kibar D?? Ticaret ise 2018 y?l? performans?yla profil ihracat? kategorisinde en ?ok ihracata imza atan ikinci ?irket oldu. Kibar D?? Ticaret ad?na ?d?l? ?irketin Ticaret Direkt?r? Nezih K?r?ml? ald?.


Organizasyon kapsam?nda ?d?l alan bir di?er Kibar Grubu ?irketi Assan Panel ise in?aat aksam? kategorisinde ???nc?l?k elde etti. Assan Panel Genel M?d?r? Tolga Akar, ?d?l? ?elik ?hracat??lar? Birli?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Adnan Aslan'dan ald?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.