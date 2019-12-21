?elik ihracat?n?n y?ld?z? Kibar Grubu'na 3 ?d?l

Sekt?rde faaliyet g?steren ve en ?ok ihracat yapan ?irketler, ?elik ?hracat??lar? Birli?i taraf?ndan ?d?llendirildi. Kibar Holding grup ?irketleri Posco Assan, Kibar D?? Ticaret ve Assan Panel ihracat performanslar? dolay?s?yla ?d?le lay?k g?r?ld?.

T?rk ?elik sekt?r?n?n ihracat potansiyelini art?rmak amac?yla faaliyet g?steren ?elik ?hracat??lar? Birli?i, sekt?rde en ?ok ihracata imza atan ?irketlere ?d?llerini verdi.

Kibar Grubu b?nyesinde faaliyet g?steren Posco Assan, paslanmaz ?elik ihracat? kategorisinde birinci oldu. ?elik ?hracat??lar? Birli?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Adnan Aslan, ?d?l? Posco Assan CAO'su Ufuk ?zdemir'e takdim etti. Kibar D?? Ticaret ise 2018 y?l? performans?yla profil ihracat? kategorisinde en ?ok ihracata imza atan ikinci ?irket oldu. Kibar D?? Ticaret ad?na ?d?l? ?irketin Ticaret Direkt?r? Nezih K?r?ml? ald?.

Organizasyon kapsam?nda ?d?l alan bir di?er Kibar Grubu ?irketi Assan Panel ise in?aat aksam? kategorisinde ???nc?l?k elde etti. Assan Panel Genel M?d?r? Tolga Akar, ?d?l? ?elik ?hracat??lar? Birli?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Adnan Aslan'dan ald?.