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Celil Yüksel'den Galatasaray'a veda

Galatasaray’dan TFF 1.

Galatasaray'dan TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olan genç futbolcu Celil Yüksel, sarı-kırmızılılara veda etti.


Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Futbola başladığı ve ilk profesyonel maç deneyimlerini kazandığı camiaya veda günü olduğunu belirten genç futbolcu, "Parçalı formayla A takımda efsane olmuş büyüklerim gibi Galatasaray'da kariyerimi yukarıya çıkarmayı çok isterdim ama kader beni bugün yeni bir maceraya atıyor. Bundan sonra Adanaspor için mücadelemi sürdüreceğim. Bana emeği geçen en başta Fatih Terim hocam olmak üzere bütün altyapı hocalarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Tabi bir teşekkür de bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Galatasaray taraftarına. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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