Cem Karabay, Dünya Rekoruna ait sertifikaları hediye etti

Cem Karabay, 23-24 Nisan 2018 tarihleri arasında Gökçeada'da gerçekleştirmiş olduğu ‘Soğuk Denizde Yaşama Dünya Rekoru' ile ilgili aldığı sertifikaları sergilenmek üzere Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'na teslim etti.

23-24 Nisan 2018 tarihleri arasında Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu Soğuk Denizde Yaşama Dünya Rekoruna ait İngiltere'de bulunan Guinness Dünya Rekorları tarafından gönderilen 2 adet resmi sertifika Karabay tarafından, Gökçeada Kaymakamlık binasında sergilenmek üzere Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'na ve Belediye binasında sergilenmek üzere Belediye Başkanı Ünal Çetin'e teslim edildi.

Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait olan ‘En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama' Dünya rekorunu Çanakkale'nin, Gökçeada ilçesinde bulunan Yıldız Koyu'nda TÜDAV Sualtı Deniz Parkı'nda 23-24 Nisan 2018 tarihinde tam iki katına çıkartarak 30 saat 20 dakika olarak kırmıştı. Bu başarısı ile Karabay dünyada sportif bir rekoru iki katına çıkartarak kıran ilk sporcu olmuştu.

Dünya rekortmeni Karabay, BSS Dünya Rekortmenleri Kulübü ve Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü'nün kurucu ve mevcut başkanı olarak yurdumuzda su ve sualtı sporlarının geliştirilmesi için dünya çapında organizasyonlar düzenliyor.